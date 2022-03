Compartir

Llegó un día más en el costo del dólar paralelo en Venezuela el cual se ha mantenido en un precio, para unos estable y para otros estancado. El mismo ha estado entre los 4,40 a 4,68 como precio máximo. Hoy a las nueve de la mañana: 4,45.

La tarde del lunes el Banco Central de Venezuela fijo precios de la divisa oficial este quedó en un valor de: 4,33 dólares. Mientras que el euro se ubica para hoy martes en un costo de 4,70 bolívares digitales.

El precio del petróleo sigue subiendo a esta hora de la mañana se encuentra en 130.3 dólares por barril. En Rusia hicieron un llamado para que colocar un freno al mismo ya que pudiera llegar a 300 dólares por barril.

Mientras que el valor del petro sigue bajando en el país y se ubica en 243 bolívares luego de estar en 260. Como es conocido la moneda virtual del gobierno es buscada para surtir gasolina; además de hacer pagos de registros y alcaldías.

Dólar paralelo en Venezuela ¿le ganamos a la inflación?

La inflación en el país parece calmarse luego de años de subir y subir costos y ahora parece estabilizarse. Claro que sigue faltando un poco más pero no hay razones para aumentos desmedidos en el país.

No hay que verlo tampoco desde la óptica de la política, todo lo contrario es importante controlar los precios; de esta manera la inflación no subirá. La especulación es otro de los grandes problemas del país, el cual no es de ahora.

Desde hace más de cuarenta años se está luchando con la imposición de precios en el país. Ya eso queda en manos de los comerciantes quienes tienen la tarea de tener una ganancia justa.

