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Pensión IVSS de marzo 2026 se pagará en esta fecha y pagan el bono Contra la Guerra Económica a los abuelos

By Danny Valdiviezo
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pensión IVSS de marzo

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La pensión IVSS de marzo 2026 se pagará mañana viernes 20 de febrero anunció el Gobierno Nacional. El mismo es para las personas de la tercera edad, de igual modo esperan el Ingreso Contra la Guerra Económica.

Pensión IVSS de marzo 2026

Monto a cobrar 130 bolívares.

Bono Contra la Guerra Económica se está pagando

Comenzó el pago del ingreso Contra la Guerra Económica, hace minutos informó el Sistema Patria para los adultos mayores. Este po un monto de 19.500 bolívares.

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