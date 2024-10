Compartir

Los piques clandestinos como vehículos sin placa fueron uno de los temas abordados por el ministro de interior y justicia, Diosdado Cabello. Dichas competencias están prohibidas en Venezuela.

Bien sea en carreteras como autopistas, indicó que recientemente hubo operativos en varios municipios capitalinos, donde decomisaron 28 vehículos. Esto se mantiene prohibido en varias zonas.

Comentó que no quiere que nadie caiga por inocente ante esa medida contra los piques. “Eso no es ninguna pista, vale; por ahí hay niños. Eso está terminante prohibido, no quiero que nadie vaya a caer por inocente”, dijo.

Piques clandestinos y vehículos sin placa

Recordemos que los vehículos deben circular con su placa debidamente colocada en las partes delantera y trasera del vehículo. Como no se deben portar los portaplacas con acrílicos los cuales aun son vistos en varios vehículos.

Estos objetos en las placas están prohibidos como reza uno de los códigos del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Comentó Cabello que las caravanas de las llamadas “personalidades” estás tienen que abarse.

“No me importa en verdad, las caravanas van a tener que agarrar mínimo. Carro que vea en la calle sin placa, va a tener que coger mínimo”, advirtió Diosdado Cabello.

