El Plan de Vacunación en Venezuela contra el COVID 19 se va a incrementar en Venezuela; informó este sábado la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Indicó que el gobierno busca llegar al 70% de la población inmunizada.

Las personas se han pronunciado en torno a lo que ha sido la estrategia para la inmunización en el país; pero destacó que el gobierno en lo que resta de agosto, septiembre y octubre redoblará los esfuerzos.

“Lo que queda de agosto, septiembre y octubre, nosotros vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación”; comentó Rodríguez desde los bloques emblemáticos del 23 de enero en Caracas.

“Tenemos las vacunas y vamos a vacunar, sobre todo ahorita hemos hecho especial atención a aquellos abuelos mayores de 60 años; que no se han vacunado, vamos a llevarlos a vacunar, porque aunque la vacuna no evita el contagio; y por eso la importancia del uso de la mascarilla, si puede ayudar que si te contagias no tengan complicaciones de salud”, enfatizó Rodríguez.

Mientras que las persona san indicado que en las principales ciudades del país se debe de hacer mayor énfasis en la vacunación. Ya que allí es donde se encuentran concentrados una gran cantidad de personas.

Plan de Vacunación en Venezuela tendrá mayor rapidez

Resaltó Rodríguez que el gobierno busca pisar el acelerador y agilizar el proceso; las personas por el sistema patria mediante la opción salud; pueden desde ya solicitar su vacuna. Otras personas han recibido la primera dosis y esperan ser vacunados para la segunda parte.

“Estamos ahorita también en una fase de todos los mayores de 40 años, pero vamos a un proceso de expansión; para tener un proceso de retorno a clase seguro en octubre como ya lo ha anunciado nuestro presidente Nicolás Maduro”; señaló Rodríguez.

Mientras tanto Rodríguez llamó a mantener las normas de bioseguridad para prevenir nuevos contagios. Entre las cuales se encuentran portar correctamente el tapabocas; lavarse de manera correcta las manos y mantener el distanciamiento.

