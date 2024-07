Compartir

Bajo las instrucciones del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la Ministra de Salud Magaly Gutiérrez y el Gobernador Rafael Lacava, este jueves se dio inicio, en la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, CHET, de Valencia, al Plan Quirúrgico Oftalmológico en el estado Carabobo.

La Dra. Lisbeth Arévalo, directora general de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, explicó que este ciclo de intervenciones oftalmológicas se estará desarrollando los próximos tres días, atendiendo a 50 pacientes, previamente evaluados, por cirugías de cataratas.

“Damos inicio al Plan Quirúrgico Oftalmológico en el estado Carabobo con esta jornada de cirugías de cataratas, atendiendo a nuestros adultos mayores, con un total de más de 50 pacientes, quienes han recibido todo el apoyo del Sistema Público Nacional de Salud, el Ministerio del Poder popular para la Salud e Insalud, con una atención de calidad y totalmente gratuita”, indicó

Atención de primera

José Pérez, beneficiado en esta jornada, agradeció la atención recibida “traje a mi mamá porque le harán una operación de cataratas, de verdad nos sentimos bastante satisfechos porque apenas hicimos la solicitud en el 1×10 la llamaron, y hoy le van a realizar la operación (…) la atención es excelente y los aparatos que hay acá de verdad son sotisficados y buenos. Gracias al presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Rafael Lacava podemos dar fe de la excelente atención y que es bueno lo que está haciendo el Gobierno”.

Por su parte, Belkis Isasis comentó, “Vine a pre anestesia, me hice todos los exámenes, aquí me hicieron la biometría gratis y me van a operar de terigio en el ojo izquierdo. Gracias al presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador Rafael Lacava por todo esto que están haciendo para los pacientes “.

Igualmente Carlos Martinez, habitante de Puerto Cabello destacó que “gracias a la aplicación VenApp del 1×10 del Buen Gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, pude hacer la solicitud para una operación de cataratas y hoy estoy acá en la CHET haciendo ese sueño realidad (…) gracias también al gobernador Rafael Lacava, para mí es una felicidad que nos da el Presidente Nicolás Maduro “.

Es importante resaltar, que esta jornada de Plan Quirúrgico Oftalmológico en Carabobo, comenzó este jueves 25 de julio y finalizará el sábado 27, tras la selección de casos articulados a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, iniciativa del Presidente de la República Nicolás Maduro para garantizar la atención directa, gratuita y de calidad para la salud de todos los venezolanos.

