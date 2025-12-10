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El precio del dólar BCV hoy 10 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa oficial sigue en la banda de los 260 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles: 262,10 bolívares el dólar, el euro en 304,84 bolívares.

Para este jueves el dólar tendrá una tasa oficial de 265,06 bolívares y el euro en 308,81 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro recobró su precio en alza y hoy se cotiza en 4.115,25 dólares en el mundo. El gramo alcanza cerca de 108,54 dólares en el mundo, siguen las inversiones del metal precioso.

Para hoy el precio del petróleo retrocedió cerca de un dólar en el mundo y hoy se ubica en un costo total de 63,40 dólares. La gasolina sigue siendo el derivado más alto del crudo a nivel mundial.

En un costo de 93.874,68 dólares se mantiene el precio del bitcoin para hoy. Cabe destacar que este indicador se ha ido a la baja en los últimos días. Luego de estar en 123 mil dólares hace unos meses.

Dólar BCV hoy 10 de diciembre de 2025 y el cebollín en Venezuela

La producción de cebollín en Venezuela es importante a nivel nacional, con una fuerte concentración en los estados Lara y Falcón. Que aportan la mayor parte del volumen, junto a otros productores en Aragua, Carabobo, Guárico, Mérida y Táchira.

Además de Zulia, Miranda, Apure, Barinas, Monagas, Delta Amacuro y Yaracuy. Se cultiva en climas cálidos, usando técnicas como la siembra en surcos, distanciamiento adecuado y abonado orgánico, con proyectos locales que buscan mejorar la seguridad alimentaria y la economía familiar.

Principales zonas productoras

Lara y Falcón: Concentran la mayor parte de la producción nacional (85-90%).

Otras regiones: Aragua, Carabobo, Guárico, Mérida, Táchira, Sucre, Miranda, Delta Amacuro, Apure, Barinas, Zulia, Monagas, Yaracuy.

Condiciones de cultivo

Clima: Prefiere climas cálidos, adaptable a diversas zonas como Sanari.

Suelo: Requiere suelos ricos en materia orgánica y buen drenaje.

Época de siembra: Generalmente se siembra entre septiembre y noviembre, con brotes a los pocos días.

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