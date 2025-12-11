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El precio del dólar BCV hoy 11 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa oficial está en la banda de los 260 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el dólar tendrá una tasa oficial de 265,06 bolívares y el euro en 308,81 bolívares.

Para mañana viernes la tasa BCV estará en 267,74 bolívares y el euro en 314,38 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro sigue en un costo de 4.127,78 dólares a nivel mundial. Mientras que con un precio aproximado el gramo de oro hoy se encuentra en 106,08 dólares en el mundo.

Ha estado estable el precio del petróleo desde la semana pasada ha estado sin muchos cambios hoy está en 63,21 dólares. Siguen las inversiones por parte de las empresas petroleras en varios países.

Sube un poco el precio del bitcoin teniendo hoy un valor de 92.023 dólares, este indicador poco a poco se ha ido recuperando luego de haber caído a 88 mil dólares. Veremos cómo se comporta hoy.

Dólar BCV hoy 11 de diciembre de 2025

La producción de cacao en Venezuela es de aproximadamente 16.000 a 17.000 toneladas anuales, y aunque ha habido una disminución; el país sigue siendo un importante productor de cacao de alta calidad.

Los principales desafíos incluyen la falta de prácticas agrícolas adecuadas, la baja productividad por hectárea, la inseguridad y la migración de mano de obra. Sin embargo, el país posee un gran potencial para el cultivo, con más de un millón de hectáreas aptas.

Y se está experimentando un resurgimiento gracias a nuevos proyectos de inversión y al enfoque en la calidad del producto.

Zonas de producción Región Oriental: Sucre (Río Caribe Superior), que ha ayudado a compensar la caída de la producción en otras áreas.

Región Central-Costera: Barlovento (Miranda), Aragua (Chuao, Ocumare de la Costa, Choroní) y la Guaira (Caruao). Región Occidental y Andina: Zulia (Sur del Lago) y Mérida.

Otras regiones: Bolívar, con gran potencial para el cacao criollo (Porcelana, carmín y guasare).

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