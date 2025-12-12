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El precio del dólar BCV hoy 12 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa oficial está en la banda de los 260 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes la tasa BCV estará en 267,74 bolívares y el euro en 314,38 bolívares.

Para este lunes el dólar del BCV estará en 270,78 bolívares y el euro en 317,89 bolívares.

Mientras que en el mundo, el costo de la onza de oro se encuentra en 4.131 dólares, el gramo se encuentra en un costo aproximado de 109,90 dólares. Siguen las inversiones con el metal precioso en el mundo.

Ha estado intermitente el precio del petróleo en los días de esta semana, registrando hoy un precio de 63,25 dólares. Este tiene meses estancado en la banda de los sesenta dólares, y varios años sin llegar a los 80 y 100.

Bajo a menos de cien mil dólares el bitcoin para hoy teniendo un costo de 92.979.91 dólares en el mundo. Este indicador ha estado en franca recuperación en las últimas semanas luego de tener una caída a menos de 90 mil.

Dólar BCV hoy 12 de diciembre de 2025 y la producción láctea en Venezuela

La producción láctea en Venezuela muestra signos de recuperación, con un crecimiento reciente en la producción nacional de leche. Aunque la mayor parte sigue siendo manejada de forma informal (85%) y transformada en quesos artesanales.

Debido a que la industria formal procesa solo alrededor del 15% de la producción diaria. Zonas como Zulia (Perijá, Sur del Lago), los Andes (Táchira, Mérida, Trujillo) y estados centrales (Aragua, Carabobo) son importantes productores.

Pero la industria enfrenta desafíos como infraestructura, falta de inversión y servicios, lo que ha llevado a un consumo masivo de quesos frescos no pasteurizados. Crecimiento y recuperación: Hubo un crecimiento del 2.9% en la producción de leche entre enero y abril de 2024 comparado con el año anterior, según reportes de Portal Lechero.

Predominio informal: Aproximadamente el 85% de la leche producida se destina a la producción artesanal de quesos, con solo un 15% procesado por la industria formal.

Cambio en el consumo: La crisis económica ha llevado a un aumento dramático en el consumo de quesos artesanales y frescos, desplazando a la leche pasteurizada y otros lácteos.

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