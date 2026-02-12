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El precio del dólar BCV hoy 12 de febrero de 2026 nos indica que la divisa oficial se acerca a los 390 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 390,29 bolívares y el euro 463,08 bolívares.

Para este viernes la tasa del dólar será de 393,22 bolívares y el euro en 467,33 bolívares.

En un costo de 5.089 dólares tiene hoy el precio de la onza de oro, mientras que el gramo se ubica en un costo de 164,57 dólares. El metal precioso sigue creciendo en inversiones a nivel mundial.

Se ha mantenido en un costo de 65,10 dólares el precio del barril de petróleo en el mundo. Este sigue siendo uno de los indicadores más consultados en el mundo, a pesar de no tener aquellas subidas bruscas que tenía hace unas décadas.

Sigue en baja el precio del bitcoin el cual tiene un costo de 66.705,63 dólares. Este indicador desde hace semanas se ha venido a pique y sigue bajando día a día. Luego de estar sobre los 124 mil dólares.

Dólar BCV hoy 12 de febrero de 2026, cultivo de berenjena en Venezuela

El cultivo de berenjena en Venezuela es viable, especialmente en zonas cálidas por debajo de los 1000 msnm, requiriendo mucho sol, suelos profundos y bien drenados. Riego constante y temperaturas óptimas entre 23-25°C.

Con épocas de siembra recomendadas entre julio y agosto para trasplantar en septiembre-octubre. Controlando plagas como pulgones y trips, y cosechando frutos brillantes a los 70-90 días post-trasplante.

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La producción de berenjena en Venezuela es principalmente a pequeña y mediana escala, con reportes recientes de cosechas agrourbanas que superan los 8.000 kilogramos; (más de 8 toneladas) en zonas específicas. Aunque no existe una cifra nacional consolidada diaria, los rendimientos potenciales pueden oscilar entre 50 y 100 toneladas por hectárea.

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