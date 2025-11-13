Compartir

El precio del dólar BCV hoy 13 de noviembre de 2025 nos indica que este se encuentra en la banda de los 230 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el dólar tendrá un costo de 233,55 bolívares y el euro en 270,32 bolívares.

Para este viernes el dólar oficial estará en 234,87 bolívares y el euro en 273,08 bolívares.

Mientras que el precio el oro ha estado en alza en los últimos días. Hoy la onza del metal precioso se ubica en un costo de 4.197,25 euros. Este pudiera seguir subiendo en lo que resta de mes.

Sigue en baja el precio del barril de petróleo el cual hoy tiene un costo de 63,64 dólares en el mercado. Este indicador ha ido a la baja en las últimas horas, como ha pasado en lo que va de 2025.

Dólar BCV hoy 13 de noviembre de 2025

Igualmente ha pasado en las últimas horas con el precio del bitcoin el cual hoy tiene un costo de 101.584,79 dólares. Este indicador también se ha ido a la baja en las últimas horas, luego de estar encima de los 120 mil dólares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas