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El precio del dólar BCV hoy 16 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 270 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes 16 de diciembre, el dólar estará en 273,58 bolívares y el euro en 321,87 bolívares.

Para este miércoles la tasa oficial será de 276,57 bolívares por dólar, mientras que el precio del euro será de 326,15 bolívares.

Para hoy la onza de oro registra un precio de 4.315,66 dólares, mientras que el gramo se ubica en un costo de 108,97 dólares. Las inversiones en oro siguen e varios países del mundo, el continente asiático tiene los países que más compran el metal precioso.

Bajó de manera estrepitosa el precio del oro en el mundo ubicándose sobre los 60 dólares con 43 centavos. Indican los expertos en economía que este podría seguir bajando para el día de hoy.

Sigue bajando el precio del bitcoin para hoy, a la inversa de diciembre pasado tiene ahora un precio de 86.094,03 dólares. Este indicador es uno de los más consultados pero se sigue yendo a la baja.

Dólar BCV hoy 16 de diciembre de 2025, ¿qué es una economía diversificada?

Una economía diversificada es aquella que no depende de una sola fuente de ingresos, sino que tiene una amplia variedad de industrias y sectores económicos. Lo que la hace más estable, resiliente a crisis y propicia un crecimiento sostenible.

Repartiendo el riesgo y creando más oportunidades de empleo en diferentes áreas. En la actualidad es la economía que busca crear Venezuela para no depender de la llamada “renta petrolera”.-

¿Cómo funciona una economía diversificada?

Reduce la dependencia: En lugar de depender fuertemente de un solo producto (como el petróleo o un cultivo), la economía se expande a muchos más.

Incrementa la resiliencia: Si un sector enfrenta una caída, otros sectores pueden compensar esa pérdida, evitando un colapso económico generalizado.

Fomenta el crecimiento: Al expandirse a nuevas industrias y mercados, se crean más trabajos, se aumenta la productividad y se sientan bases para un desarrollo más robusto.

Suma valor: Implica pasar de producir materias primas a desarrollar servicios, tecnología y productos más complejos, sumando más valor a la economía.

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