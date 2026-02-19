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El precio del dólar BCV hoy 19 de febrero de 2026 nos indica que el dólar está en 400 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 398,74 bolívares y el euro en 471,41 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 402,33 bolívares y el euro en 472,83 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 5.023 dólares esta se ha mantenido en el precio de los cinco mil. Se ha mantenido en un precio estable en las últimas semanas.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 65,84 dólares, con tendencia leve al alza. El mercado petrolero sigue con mucho movimiento en la actualidad, esperemos se mantenga de esa manera.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con precios lineales por debajo de los 70 mil dólares en el mundo, hoy en 67.110,83 dólares. Hasta ahora sigue siendo uno de los indicadores más consultados. Pero sin tendencia al alza.

Dólar BCV hoy 19 de febrero de 2026, antes de un negocio realiza un estudio de mercado

Antes de montar un emprendimiento por más pequeño que este sea debes de hacer un estudio de mercado. Sea cual sea el negocio debes ver quien será tu competencia, que vas a realizar y como lo vas a hacer.

Hoy en día hay tendencias que te pueden ayudar, las redes sociales es una, una imagen corporativa te ayudará también. Pero siempre mantén tu idea del negocio que vayas a montar. Nunca vayas a cambiar luego que lo tengas hecho.

Es importante entrar de lleno, la responsabilidad, entrega, imagen, local y hasta los uniformes. Todo eso debe ir engranado a un emprendimiento hoy en día. No vayas a caer en “aventuras”, no ve a tu alrededor quien será el competidor más fuerte y el más débil.

La administración es importante, cada bolívar que entre debe ser bien administrado, ofrece siempre lo mejor a tu clientela. Se amigo de tus usuarios y siempre ten una respuesta a la mano, con eso tu negocio será uno de los mejores.

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