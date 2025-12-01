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El precio del dólar BCV hoy 1º de diciembre de 2025 indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes 1º de diciembre, el dólar BCV estará en 247,30 bolívares y el euro en 286,40 bolívares.

Para este martes, el dólar estará en 247,40 bolívares y el euro en 287,82 bolívares.

Mientras que en el mundo, el costo de la onza de oro se encuentra en 4.031 dólares, el gramo se encuentra en un costo aproximado de 109,90 dólares. Siguen las inversiones con el metal precioso en el mundo.

Ha estado intermitente el precio del petróleo en los días de esta semana, registrando hoy un precio de 63,61 dólares. Este tiene meses estancado en la banda de los sesenta dólares, y varios años sin llegar a los 80 y 100.

Bajo un poco con respecto ayer el precio del bitcoin el cual perdió terreno, hoy tiene un costo de 87.245,40 dólares. Indican los expertos que este pudiera seguir bajando en el mes de diciembre.

Dólar BCV hoy 1º de diciembre de 2025 y El café en Venezuela

Venezuela produjo aproximadamente 4.757 millones de quintales de café en 2024, y las proyecciones para 2025 superan los 5 millones de quintales. Esta cifra representa una recuperación significativa en comparación con producciones anteriores, alcanzando un rendimiento por hectárea de 20 quintales en 2024.

Producción de café en Venezuela

Cifra de 2024: La producción alcanzó los 4.757.000 quintales, un aumento respecto a los 4.077.000 quintales registrados en 2023.

Proyección 2025: Se espera superar los 5 millones de quintales para el año 2025.

Producción por hectárea: El rendimiento por hectárea se elevó a 20 quintales en 2024.

Superficie cultivada: Se cultivan alrededor de 237.000 hectáreas en 20 estados diferentes, involucrando a más de 60.000 familias caficultoras.

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