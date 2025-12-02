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El precio del dólar BCV hoy 2 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa oficial sigue en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes, el dólar estará en 247,40 bolívares y el euro en 287,82 bolívares.

Para este miércoles el dólar estará en 249,19 bolívares y el euro en 289,16 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro sigue en un costo de 4.125,78 dólares a nivel mundial. Mientras que con un precio aproximado el gramo de oro hoy se encuentra en 106,08 dólares en el mundo.

Ha estado estable el precio del petróleo desde la semana pasada ha estado sin muchos cambios hoy está en 63,16 dólares. Siguen las inversiones por parte de las empresas petroleras en varios países.

Sigue en picada el precio del bitcoin y hoy este indicador tiene un precio de 86.545,10 dólares. Se espera que este nuevamente luego del 15 de diciembre pueda subir y estar nuevamente sobre los 100 mil dólares.

Dólar BCV hoy 2 de diciembre de 2025, ¿qué se vende más la cebolla morada o la blanca?

Se vende más la cebolla blanca, ya que es un alimento básico y se utiliza en una gran variedad de platos cocinados. Mientras que la cebolla morada es más costosa y se usa con menos frecuencia en platillos cotidianos.

La cebolla blanca es más barata y tiene un sabor más fuerte, ideal para sazonar, mientras que la morada es más suave y es preferida para consumir cruda en ensaladas. De hecho hay mayos inclinación de las personas a la hora de comprar por la blanca.

Cebolla blanca: Es más barata y tiene un sabor más fuerte, por lo que se usa principalmente para cocinar, sazonar sopas, caldos y otros platillos.

Cebolla morada: Es más cara debido a su menor producción y mayor demanda para usos específicos como ensaladas crudas y encurtidos. Su sabor es más suave y dulce.

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