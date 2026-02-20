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El precio del dólar BCV hoy 20 de febrero de 2026 nos indica que la divisa llegó a 400 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 402,33 bolívares y el euro en 472,83 bolívares.

Para este lunes, el dólar tendrá un valor de 405,35 bolívares y el euro en 476,70 bolívares.

En un total de 5.041 dólares se encuentra hoy la onza de oro en el mundo, el gramo tiene un precio aproximado de 165,34 dólares. El metal precioso y su costo siguen siendo uno de los indicadores más seguidos.

Mientras que el precio del petróleo se sigue manteniendo en la banda de los 64 dólares, teniendo hoy un precio de 65,44 dólares en el mundo. Hasta ahora ha estado en leves repuntes en los últimos días.

En un costo de 68.386 dólares se encuentra el precio del bitcoin en el mundo. Este indicador sigue siendo uno de los más seguidos en el mundo, pero se ha mantenido de capa caída en el planeta.

Dólar BCV hoy 20 de febrero de 2026, el parque industrial del caucho

En las instalaciones de la antigua planta Goodyear, hoy Parque Industrial Caucho, en Los Guayos, estado Carabobo, se celebró un acto el pasado 6 de febrero, que marca un nuevo capítulo en la recuperación industrial del país.

Autoridades nacionales, regionales y municipales junto a representantes de la clase trabajadora y del sector privado, destacaron el inicio de la fase productiva de cauchos para automóviles, con la meta de recuperar esta planta como la primera productora de cauchos en Venezuela.

La inversión proviene de un fondo económico internacional, cuyos representantes aseguraron que Venezuela atraviesa un momento de crecimiento económico que favorece la llegada de capital extranjero.

Este proyecto reclama una amplia actualización tecnológica, con incorporación de nuevas líneas de producción y equipos de última generación, lo que permitirá elevar la calidad y diversificar la oferta de cauchos en el mercado nacional. (Tomado de Banca y Negocios)

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