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El precio del dólar BCV hoy 20 de noviembre de 2025 indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 240 bolívares, costo que arranca hoy. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el dólar oficial estará en 240,32 bolívares y el euro en 277,61 bolívares.

Este viernes el dólar estará en 241,57 bolívares y el euro en 278,42 bolívares.

Subió un poco el costo de la onza de oro, este tiene un valor de 4.078,95 dólares para hoy mientras que el gramo sigue en 107,03 dólares. Siguen las inversiones en metal precioso en el mundo, Asia y Europa los máximos compradores.

Cayó ayer los precios del petróleo y hoy jueves el barril tiene un costo de 59,44 dólares. Las esperanzas de una negociación entre Rusia y Ucrania llevó al crudo a la banda de los 50 dólares casi en 60 dólares, este pudiera estar en baja hoy también.

Se ha estabilizado el precio del bitcoin para hoy y tiene un costo de 90.353,91 dólares. Este ha estado en calma luego de llegar a los 125 mil dólares hace ya unas semanas. Se estima que este pueda subir de precio para fin de año.

Dólar BCV hoy 20 de noviembre de 2025

No hay una cifra total de producción de berenjena para Venezuela, pero se reportó una cosecha agrourbana de más de 8.000 kilogramos en el municipio San Fernando; estado Apure, en noviembre de 2025.

Esta cifra representa una producción específica en un proyecto local, no el total nacional. En Venezuela ha crecido el consumo de berenjena en los últimos seis años, siendo una de las más buscadas.

Cosecha específica: Se documentó una cosecha de 8.450 kilogramos de berenjenas en una zona agrourbana del municipio San Fernando, estado Apure; a través de métodos de producción sostenible.

Contexto de producción: La producción reportada se enfoca en la agricultura urbana, por lo que no refleja la producción agrícola total del país.

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