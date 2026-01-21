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El precio del dólar BCV hoy 21 de enero de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 340 bolívares. Hoy según el Banco Central de Venezuela el dólar estará en 347,26 bolívares y el euro en 407,17 bolívares.

Para este jueves el valor del dólar será de 349,92 bolívares y el euro en 409,64 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en ascenso y tiene un costo hoy de 4.744,93 dólares. La onza de oro tiene un precio aproximado de 132,87 dólares, las inversiones del metal precioso siguen creciendo en el mundo.

El precio del crudo hoy tiene un costo de 60,33 dólares, el petróleo podría estar nuevamente dentro de 58 dólares dentro de unos días. Hasta ahora el costo del mismo ha estado muy frágil.

En un costo de 90.625,90 dólares ha estado el precio del bitcoin, este se mantiene en baja. Hasta ahora sin subidas bruscas como las tuvo hace unos años, el precio de las criptomonedas sigue sin subir.

Precio del dólar BCV hoy 21 de enero de 2026, ¿nadie inventó los bancos?

Nadie inventó los bancos, sino que evolucionaron de prácticas antiguas: primero, en la antigua Mesopotamia (2000 a.C.) los templos y mercaderes ricos prestaban grano, dando origen a la banca primitiva; luego, en el Renacimiento italiano, familias como los Médici desarrollaron los primeros bancos modernos (siglo XV), que almacenaban y prestaban dinero, sentando las bases para las instituciones financieras actuales.

Orígenes Primitivos (Antigüedad)

Mesopotamia: Los templos y palacios funcionaban como centros financieros, guardando granos y concediendo préstamos a agricultores y comerciantes. Grecia y Roma: Los templos también servían para depositar ahorros, y surgieron los primeros prestamistas (usureros) que recibían pagos en grano o monedas. El Nacimiento de la Banca Moderna (Renacimiento)



Italia: Ciudades como Génova y Florencia se convirtieron en centros bancarios.

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