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El precio del dólar BCV hoy 21 de noviembre de 2025, la divisa se encuentra ya en un costo de 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes y fin de semana el dólar oficial estará en 241,57 bolívares y el euro en 278,42 bolívares.

Para el martes, el dólar oficial estará en 243,11 bolívares y el euro en 280,04 bolívares.

La onza de oro hoy viernes se encuentra en un costo de 4.079,88 dólares la onza, el gramo ronda un precio de 108,06 dólares. Las inversiones en oro siguen creciendo a nivel mundial en varios continentes.

Preocupa el precio del bitcoin ya que se fue a la baja y se encuentra en un costo de 86.944 dólares. Este bajo cerca de cinco mil dólares ayer y pudiera continuar en baja el día de hoy y el fin de semana.

Mientras que el precio del petróleo se recuperó luego de estar por debajo de los sesenta dólares. Hoy el crudo se encuentra en 64,40 dólares y podría seguir estable en las próximas semanas.

Dólar BCV hoy 21 de noviembre de 2025, fortalece tu emprendimiento

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