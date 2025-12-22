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El precio del dólar BCV hoy 22 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa está en la banda de los 280 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes el valor del dólar será de 285,40 bolívares y el euro en: 334,40 bolívares.

Para este martes 23 de diciembre la tasa del dólar será de 288,44 bolívares y el euro en 339,25 bolívares.

En un costo de 4.411,58 dólares se encuentra hoy la onza de oro, el gramo se encuentra en un total de 109,56 dólares. Ha sido un año de éxitos para los vendedores del metal precioso en el mundo.

Para hoy el precio del petróleo tiene un costo de 50,56 dólares, este pudiera recuperarse en las próximas horas y ubicarse en 60 dólares. No ha sido un año muy positivo para el crudo a pesar de los problemas internacionales.

Se ha recuperado un poco el precio del bitcoin, teniendo hoy precio de 89.720,65 dólares en el mundo. Este hace un año se encontraba disparado sobre los 122 mil dólares, este año todo lo contrario.

Dólar BCV hoy 22 de diciembre de 2025, esto dijo China sobre la incautación de petroleros

Desde la intensificación de la presión por parte de EE.UU. contra Venezuela en el mar Caribe, China ha condenado las acciones, calificándolas de «injerencia en los asuntos internos» del país.

El Gobierno de China acusó este lunes a Washington de «violar el derecho internacional» por lo que describió como «una incautación arbitraria de los buques de otro país» por parte de Estados Unidos, que confiscó un segundo buque que transportaba petróleo venezolano.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que su país «se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».

Lin aseveró que China «se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países; y se opone a toda intimidación unilateral». (Tomado de Banca y Negocios)

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