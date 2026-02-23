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El precio del dólar BCV hoy 23 de febrero de 2026 nos indica que la divisa oficial está ya en 400 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 405,35 bolívares y el euro en 476,70 bolívares.

Para este martes el dólar estará en 407,37 bolívares y el euro en 480,80 bolívares.

Sigue en aumento la onza de oro y hoy se encuentra en un total de 5.109,42 dólares. El metal precioso es el tercer indicador más buscado en la actualidad, el gramo en el mundo se encuentra en 163,55 dólares.

También sigue repuntando el precio del petróleo el cual hoy empieza la semana con un costo de 66,39 dólares. Hay muchas inversiones en la actualidad, esto beneficia a los países exportadores en el mundo.

Se mantiene por debajo de los setenta mil dólares el precio del bitcoin. Con un costo de 67.389,54 dólares. El bitcoin desde hace meses se ha ido a pique y ya se encuentra por debajo de los 70 mil dólares.

Dólar BCV hoy 23 de febrero de 2026 y la capacidad de alojamiento en Venezuela

En Venezuela, la oferta de alojamiento turístico es amplia y diversa, abarcando alrededor de 4.700 establecimientos que incluyen hoteles. Además de posadas, campamentos y habitaciones a nivel nacional.

Específicamente, el Circuito de la Excelencia agrupa 26 de las posadas más destacadas del país. Aunque existen cientos de posadas independientes adicionales distribuidas en zonas costeras, andinas y parques nacionales.

Circuito de la Excelencia: 26 posadas certificadas de alto nivel. Total de establecimientos: Aproximadamente 4.700 opciones de alojamiento (hoteles/posadas/campamentos).

NO DEJES DE LEER AHORA: Más de 264 mil 500 clientes del Banco de Venezuela han comprado sus divisas a través de la BDVApp

Las posadas venezolanas suelen ser el principal atractivo de turismo de descanso en lugares como Los Roques, Mérida y Morrocoy, ofreciendo un trato personalizado y tradicional. Las mayorías son muy confortables.

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