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El precio del dólar BCV hoy 24 de febrero de 2026 nos indica que la misma se encuentra en la banda de los 400 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 407,37 bolívares y el euro en 480,80 bolívares.

Para este miércoles el dólar estará en 411,08 bolívares y el euro en 483,91 bolívares.

En un costo de 5.156 dólares se encuentra la onza de oro hoy martes, la misma sigue subiendo aunque se ha visto un tanto detenida luego de alcanzar los cinco mil dólares. Siguen las inversiones de oro a nivel global.

Hoy el barril de petróleo se encuentra en un costo de 66.69 dólares, este ha ido escalando poco a poco a poco la banda de los 60 dólares. Los productores del crudo cruzan los dedos para que siga creciendo.

El bitcoin sigue su curso y tiene un costo hoy de 67.400,45 dólares. Este es uno de los indicadores más consultados, pero el mismo sigue bajando luego de estar el año pasado por este tiempo en más de cien mil dólares.

Dólar BCV hoy 24 de febrero de 2026 y la producción de zanahoria

La producción de zanahoria en Venezuela se concentra principalmente en los estados Trujillo y Mérida, destacando la zona de Pueblo Llano. Donde los rendimientos reportados alcanzan aproximadamente 18.400 kilogramos por hectárea.

En Trujillo, se siembran más de 1.390 hectáreas entre los municipios Urdaneta y Boconó. Zonas Productoras: Los estados Trujillo (municipios Urdaneta y Boconó) y Mérida (Pueblo Llano) son los principales productores de zanahoria en Venezuela.

Rendimiento: La producción es intensa en las zonas andinas, con reportes de cortes de hasta 6.000 sacos de zanahoria, aunque la saturación del mercado y la escasez de combustible suelen afectar la comercialización y generar pérdidas, indican publicaciones en Instagram.

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Rendimiento por hectárea: Se obtienen rendimientos cercanos a los 18.400 kg/ha en regiones trujillanas, según el INIA Venezuela. La producción en Venezuela es clave para el consumo nacional, aunque enfrenta desafíos logísticos y de combustible para su distribución desde las zonas andinas.

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