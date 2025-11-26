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El precio del dólar BCV hoy 26 de noviembre nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el dólar oficial estara en 243,57 bolívares y el euro en 281,76 bolívares.

Este jueves el dólar estará en 244,65 bolívares y el euro en 283,49 bolívares.

Mientras que el precio el oro ha estado en baja ahora, hoy viernes tiene un costo de 4.056,78 dólares. El gramo de oro se mantiene en un costo de 107,54 dólares, siguen las inversiones del metal precioso.

Ha estado entre alzas y bajas el barril del precio de petróleo, el crudo tiene un costo por barril de 63,36 dólares. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos del crudo en el mundo.

Hoy el precio del bitcoin baja nuevamente y se encuentra a esta hora en un costo de 87.088,25 dólares. Este indicador se ha estabilizado en los últimos días luego de subidas bruscas; pero sigue bajando.

Dólar BCV hoy 26 de noviembre de 2025 y la producción de huevos

La producción de huevos en Venezuela no se limita a una sola época del año, ya que es una industria continua con picos de producción en ciertos meses, como se vio en enero y septiembre de 2024. La producción total de huevos en el país ha mostrado un crecimiento constante, con un aumento del 36.71% en 2024. En 2025, se espera que la producción siga creciendo.

Factores a considerar

Crecimiento continuo: La producción de huevos en Venezuela es una industria constante y creciente, no estacional, a diferencia de la producción a pequeña escala.

Picos de producción: Los meses de enero y septiembre de 2024 tuvieron los niveles de producción más altos.

Proyecciones: Se estima que la producción avícola en Venezuela continúe su tendencia alcista en 2025.

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