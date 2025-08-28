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El precio del dólar BCV hoy 28 de agosto de 2025 sigue en ascenso, ya en la banda de los 140 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves, el dólar oficial tendrá un valor de 145,75 bolívares y el euro en 169,13 bolívares.

La tasa para este viernes será de 147,08 bolívares y el euro en 171,54 bolívares.

En cuanto a la onza de oro, luego de tener un ascenso esta semana ayer bajó y hoy tiene un costo de 3.385,45 dólares. Mientras que sobre los 104,56 dólares se encuentra el gramo de oro.

El precio del petróleo se mantiene estable y hoy el crudo llegó a 67,22 dólares. El costo del barril de crudo no ha llegado a 70 dólares en los últimos meses de 2025. Se ha mantenido en 60 dólares.

Vuelve a tener una leve alza, el precio del bitcoin en la actualidad, registrando un costo de 112.955,62 dólares. Este se ha estabilizado luego de tener una subida brusca que lo llevó a los 123 mil dólares.

Dólar BCV hoy 28 de agosto de 2025, ¿qué es un emprendimiento en Venezuela?

En Venezuela, un emprendimiento es un acto de iniciar un negocio o una idea, a menudo impulsado por la necesidad de generar ingresos o por la búsqueda de una oportunidad. Que puede ir desde pequeños proyectos familiares hasta startups de innovación.

Es un fenómeno significativo que busca crear valor, resolver necesidades del mercado y, en muchos casos, adaptarse a la compleja situación económica del país; siendo a la vez una fuente de oportunidades y un desafío de supervivencia.

Impulsado por la necesidad y la pasión: Muchos emprendimientos surgen como respuesta. Pero también hay un creciente número de iniciativas motivadas por la pasión y la búsqueda de un valor agregado diferenciador.

No se limita a una generación específica; jóvenes con ideas frescas y emprendedores maduros con experiencia y resiliencia participan activamente en la creación de este ecosistema.

Se busca crear propuestas de valor que resuelvan necesidades del mercado y aporten soluciones efectivas, desde la producción de alimentos caseros hasta servicios de reparación o tecnología.

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