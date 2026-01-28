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El precio del dólar BCV hoy 28 de enero de 2026 nos indica que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 360 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 361,49 bolívares y el euro en 432,71 bolívares.

Para este jueves el valor del dólar BCV será de 363,66 bolívares y el euro en 434,42 bolívares.

En un costo de 5.092 dólares se mantiene el precio de la onza de oro hoy miércoles. Este se ha detenido en la escala de 5.100 mientras tanto, el gramo de oro de mantiene sobre un precio de 150 dólares.

Se mantiene en un costo menor a los 90 mil dólares el precio del bitcoin. Hoy el mismo registra un costo de 87.883,61 dólares, los expertos indican que este indicador pudiera estar manteniéndose en ese costo.

Poco a poco el precio del petróleo va en aumento, teniendo hoy un costo de 62,92 bolívares. El crudo ha ido mejorando en lo que va de semana. Se espera que este vaya subiendo en los próximos días.

Dólar BCV hoy 28 de enero de 2026, el comsumo de café en Venezuela

El consumo de café en Venezuela se ha estabilizado en aproximadamente 2,5 kilogramos per cápita al año , lo que sugiere un consumo doméstico sostenido. Es una de las bebidas mñas consumidas en el país.

Con una población que consume mayoritariamente entre 1 y 3 tazas diarias, el mercado se mantiene cubierto por la producción nacional.

Consumo Anual: Históricamente, el país consumía entre 1.200.000 y 1.400.000 quintales anuales.

Tendencia: Aunque la producción reporta variaciones (con expectativas de aumento hacia 2025), el consumo por persona ha bajado desde niveles históricos superiores a 3 kg/año.

Consumo Diario: Un alto porcentaje de los consumidores toma entre 1 y 2 tazas de café al día. Caracas quiere Café +2

En resumen, con 2.5 kg al año por persona, el consumo mensual individual es de aproximadamente 200 a 210 gramos de café.

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