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El precio del dólar BCV hoy 28 de noviembre de 2025 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes, el dólar oficial tendrá un precio de 245,66 bolívares y el euro 284,88 bolívares.

Para este lunes 1º de diciembre, el dólar BCV estará en 247,30 bolívares y el euro en 286,40 bolívares.

Mientras que el precio del petróleo se mantiene en 63,25 dólares, no ha tenido repuntes grandes, solo leves. Pocas veces ha estado cercano a los setenta dólares por el contrario ha ido este año a la baja.

En un valor de 91.380,88 dólares se ubica hoy el precio del bitcoin a nivel mundial, este se estabilizó luego de estar por debajo de los 90 mil dólares. Esperemos a ver como se comporta este indicador en diciembre

El costo de la onza de oro se ubica hoy en un costo de 4.020,75 euros, este ha estado en calma en las últimas semanas. El valor del gramo del metal precioso se ubica en un total de 106,57 dólares.

Dólar BCV hoy 28 de noviembre de 2025 y los vegetales más consumidos en Venezuela

Los vegetales más consumidos en Venezuela son el tomate, la cebolla y el pimentón, seguidos por la zanahoria, la lechuga y la calabaza. El plátano también se incluye entre los alimentos de mayor consumo, incluso desplazando a la papa en las preferencias, tanto en su forma natural como procesada.

Vegetales de consumo frecuente

Tomate: Es uno de los vegetales de mayor consumo, junto con la cebolla y el pimentón. Cebolla: Muy común en la cocina venezolana, la cebolla blanca y la morada son de alta demanda.

Pimentón: Tanto el verde como el rojo son muy populares en la dieta. Zanahoria: Se ubica entre los vegetales de mayor consumo, especialmente en la categoría de color amarillo-naranja.

Lechuga: Ampliamente consumida, forma parte de las «verduras verdes» más populares. Calabaza: Conocida también como auyama, es un vegetal de gran consumo. Pepino: Es otro vegetal consumido regularmente.

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