Compartir

El precio del dólar BCV hoy 29 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa oficial se acerca a los 300 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para el lunes la tasa oficial del dólar será de: 294,96 bolívares y el euro en 347,77 bolívares.

El dólar para este martes 30 de diciembre: 298,14 bolívares y el euro en 351,24 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro se encuentra en 4.527,95 dólares. Este indicador ha ido en ascenso en los últimos días y parece proyectarse a precios más elevados. Hasta ahora es uno de los indicadores más consultados.

En cambio el petróleo se mantiene en un costo de 56,74 dólares, este a pesar de los conflictos no se ha disparado. La gasolina por su parte sigue siendo uno de los derivados más altos en el mundo.

Se mantiene en la banda de los 80 mil dólares el bitcoin, con un costo de 87.703,43 dólares. Este no ha dado indicios de que se va a disparar en enero, al parecer se va a mantener de esa manera.

Dólar BCV hoy 29 de diciembre de 2025 éxitos en los últimos bazares

Mucho éxito en los bazares navideños los cuales sirven de vitrina para los emprendedores. Vimos de todo, desde juguetes artesanales, ropa, comida, licores, golosinas y mucho material a la venta.

Los bazares navideños son el gran espacio para que los emprendedores que muchas veces hacen desde mucho antes su mercancía la expongan a la venta. Muchos de ellos indicaron buenas ventas.

Algunos ya han cerrado, mientras otros esperan que alarguen los bazares hasta el día de Reyes. La mayoría de los bazares los vimos en los municipios de la Gran Valencia como en otras ciudades del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas