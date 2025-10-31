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El precio del dólar BCV hoy 31 de octubre de 2025 nos indica que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes el dólar estará en 223,64 bolívares y el euro en 258,80 bolívares.

Para el lunes la tasa oficial será de 223,96 bolívares y el euro en 258,14 bolívares.

Mientras que el precio el oro ha estado en baja ahora, hoy viernes tiene un costo de 3.961,52 dólares. El gramo de oro se mantiene en un costo de 106,54 dólares, siguen las inversiones del metal precioso.

Ha estado entre alzas y bajas el barril del precio de petróleo, el crudo tiene un costo por barril de 60,36 dólares. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos del crudo en el mundo.

Hoy el precio del bitcoin baja nuevamente y se encuentra a esta hora en un costo de 107.751,62 dólares. Este indicador se ha estabilizado en los últimos días luego de subidas bruscas.

Dólar BCV hoy 31 de octubre de 2025 y las sardinas en Venezuela

Las sardinas son un recurso pesquero clave en Venezuela, especialmente en estados como Sucre y Nueva Esparta, con la temporada de pesca de marzo a diciembre. Se consumen de diversas formas, como guisadas, empanadas o en arepas.

Y también se procesan y exportan a pesar de problemas en la producción. Su pesca genera muchos empleos y es una fuente económica de proteína. Temporada: La temporada de pesca de sardinas se extiende de marzo a diciembre, con una veda de diciembre a marzo para proteger la especie.

Principales zonas: Los estados de Sucre y Nueva Esparta son los principales centros de pesca, concentrando gran parte de la producción nacional. En 2024, se reportó un aumento del 47% en la industria.

Consumo local: La sardina es una fuente de proteína económica y nutritiva para el consumo interno.

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