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El precio del dólar BCV hoy 4 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa sigue en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el dólar estará en 251,88 bolívares y el euro en 293,88 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 254,87 bolívares y el euro en 297,37 bolívares.

La onza de oro para hoy está en un costo de 4.085,82 dólares, este se ha mantenido sin alteraciones en las últimas semanas. Mientras que el gramo de oro se ubica en 108.76 dólares para hoy.

El precio del petróleo se mantiene en la banda de los sesenta dólares, hoy se ubica en 62,65 dólares. La gasolina sigue siendo el derivado más caro del petróleo en el mundo. Al igual que otros combustibles.

Se va recuperando poco a poco el precio del bitcoin y hoy tiene un costo de $93.746.09, aun esté lejos de los cien mil pero se ha mantenido en alza en los últimos días. Este llegó a estar sobre los 81 mil dólares.

Precio del dólar BCV hoy 4 de diciembre de 2025, producción de café artesanal en Venezuela

La producción artesanal de café en Venezuela representa aproximadamente el 5% de la producción total del país. En 2024, la producción total de café en Venezuela fue de 4.7 millones de quintales (más de 216 millones de kilogramos).

Con estimaciones que apuntan a superar los 5 millones para el cierre de 2025, según informa Xinhua y Correo del Orinoco. Producción Total: Venezuela registró una producción total de 4.7 millones de quintales en 2024 y se proyecta superar los 5 millones en 2025.

Producción Artesanal: El café artesanal representa aproximadamente el 5% de esta producción total. Calidad: Aunque la producción artesanal es una porción pequeña, Venezuela está trabajando para mejorar la calidad del café, con la celebración de eventos.

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