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El precio del dólar BCV hoy 4 de febrero de 2026 nos indica que la divisa oficial se mantiene en la banda de 370 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 375,08 bolívares y el euro en 442,58 bolívares.

Para este jueves el dólar tendrá un valor de 378,45 bolívares y el euro en 447,21 bolívares.

Mientras que la onza de oro se mantiene cerca de los cinco mil dólares para hoy miércoles. Registrando un costo de 4.971,88 dólares, el gramo del metal precioso se mantiene sobre los 156,77 dólares.

El barril de petróleo tiene un costo de 63,21 dólares, este perdió dos dólares con respecto a la semana pasada, aun se mantiene en la banda de los 61 dólares. El crudo sigue con leves repuntes en las últimas semanas.

Sigue por debajo de los 80 mil dólares el precio del bitcoin, hoy tiene un costo de 75.808,34 dólares. Este indicador es uno de los más consultados en el mundo, pero sigue estando en baja.

Dólar BCV hoy 4 de febrero de 2026, ¿cuánto es la producción de cerdo en el país?

La producción de cerdo en Venezuela muestra signos de estabilización y proyección de crecimiento, estimándose cerca de 143,000 toneladas métricas. Impulsada por la mejora en la oferta interna y el consumo per cápita.

El sector porcino se concentra en estados como Guárico, Carabobo, Lara, Cojedes, Yaracuy y Aragua, enfocado en mejorar la genética y la eficiencia de las granjas.

Consumo: El consumo per cápita se ha recuperado, estimándose en 5 kg por persona en 2025.

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Estructura de la Industria: Las empresas medianas y grandes destinan el 75% de su producción a la transformación (embutidos), mientras que los pequeños productores destinan el 70% al mercado de carne fresca.

Principales Estados Productores: La mayor parte de la producción se concentra en Guárico, Carabobo, Lara, Cojedes, Yaracuy y Aragua.

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