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El precio del dólar BCV hoy 5 de febrero de 2026 nos indica que la divisa llegó hoy a 370 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 378,45 bolívares y el euro en 447,21 bolívares.

Para este viernes el dólar tendrá un precio de 381,10 bolívares y el euro 449,85 bolívares.

Mientras que la onza de oro se mantiene muy cerca de los cinco mil dólares, teniendo un costo de 4.973 dólares. El gramo del metal precioso mantiene un precio de 166.54 dólares, este ha bajado un poco y se ha estabilizado.

El costo del barril de petróleo se mantiene en un costo de 63,21 dólares, este ha estado con leves repuntes los cuales se consideran positivos para los países exportadores. Por ahora lo más alto que ha llegado en estas semanas ha sido 65 dólares.

En 72.732,48 dólares se mantiene el costo del bitcoin, este indicador ha estado en baja en las últimas semanas. Por supuesto veremos cómo se mantiene en este segundo mes del año, sigue por debajo de los 80 mil dólares.

Dólar BCV hoy 5 de febrero de 2026, ¿cuánta azúcar consume Venezuela al año?

El consumo de azúcar en Venezuela se ubica actualmente en un promedio de 25 kilogramos por persona al año. Una cifra que ha disminuido significativamente en la última década desde niveles de 35 a 40 kg, ajustándose a las recomendaciones de consumo moderado.

Este ajuste responde a cambios en los hábitos de consumo y la situación económica. Consumo Per Cápita: Los datos más recientes (2025) señalan un consumo de 25 kg/persona/año. Algunas fuentes mencionaron anteriormente cifras cercanas a los 20 kg, también dentro de lo razonable.

Producción Nacional: Se proyecta una producción nacional de caña de azúcar superior a las 4.800.000 toneladas para el año 2025, lo que permitirá producir alrededor de 380.000 toneladas de azúcar refinada, con un crecimiento esperado del 15% respecto a la zafra de 2024.

Contexto: El consumo de azúcar en Venezuela se considera «razonable» hoy en día, tras haber tenido uno de los consumos más altos de la región, según indica el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca).

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