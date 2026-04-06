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El precio del dólar BCV hoy 6 de abril de 2026, indica que la divisa se encuentra en la banda de los 470 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que la tasa válida es 474,05 bolívares y el euro en 550,89 bolívares.

Para este martes el valor del dólar será de 474,53 bolívares y el euro en 547,55 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro ha bajado en las últimas semanas luego de estar por encima de los cinco mil dólares. Hoy registra un precio de 4.677,87 dólares, el gramo se encuentra en 184,75 dólares.

También ha estado en alza el precio del petróleo el cual se encuentra hoy en 114,12 dólares, este ha estado con tendencia al alza. Los altos precios del crudo se deben al actual conflicto que hay en el Medio Oriente.

Se mantiene en un costo de 66.619,18 dólares el costo del bitcoin, este ha estado con tendencia al alza. Pero el mismo sigue sin llegar a los picos altos de 124 mil dólares que tuvo hace unos meses.

Dólar BCV hoy 6 de abril de 2026, La arquitectura legal de la minería en Venezuela se reconfigura ante el interés de EE.UU.

La propuesta de reforma a la Ley de Minas sitúa hasta en 13% las regalías y un máximo del 12% los tributos. Diputados consideran que estos porcentajes están fuera del promedio de la región, algo que no ven favorable para entrar a competir en el mercado internacional.

A imagen y semejanza de la apertura en el sector hidrocarburos, la Ley de Minas que está por aprobarse en Venezuela busca abrir la puerta a la inversión extranjera e incorporar el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, dos aspectos considerados positivos por analistas, aunque el borrador enfrenta escollos por temas como las regalías y el impacto ambiental.

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Lleva casi un mes en debate y en 130 artículos esta iniciativa intenta integrar, ordenar, mejorar y corregir el antiguo marco legal que regulaba este sector, favorecido en las últimas semanas por una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos en medio del interés del presidente Donald Trump en el oro venezolano.

Venezuela hasta ahora tenía una ley de minas de 1999 y un decreto de ley del oro de 2015 que reservaba este mineral al Estado; en la primera se precisa el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos solo ante tribunales nacionales y en el segundo no está contemplado.

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