Compartir

El precio del dólar BCV hoy 7 de noviembre de 2025 nos señala que el dólar oficial sigue en la banda de los 220 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes, el dólar oficial se encuentra en 228,47 bolívares y el euro en 263,29 bolívares.

El lunes el precio del dólar será de 231,04 bolívares y el euro 267,63 bolívares

Para hoy el precio de la onza de oro se ubica en un precio de 4.123,84 dólares. El gramo de metal precioso está en 105,66 dólares. Siguen las inversiones en oro a nivel mundial en algunos continentes.

Mientras que el precio del petróleo de ubica hoy en un costo de 63,38 dólares, sigue con un repunte el costo del crudo a nivel mundial. A pesar de los sucesos internacionales se mantiene en 60 dólares.

Dólar BCV hoy 7 de noviembre de 2025

Se mantiene el bitcoin en un costo de 101.108,08 dólares, este estuvo en alza pero se ha mantenido por debajo de los 114 mil dólares en las últimas semanas. Hasta ahora ha sido uno de los indicadores más consultados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas