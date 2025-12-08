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El precio del dólar BCV hoy 8 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de los 240 dólares. El Banco Central de Venezuela informó que hoy lunes bancario se mantiene la tasa del dólar del viernes en 254,87 bolívares y el euro en 297,37 bolívares.

Para el martes la tasa del BCV estará en 257,92 bolívares y el euro en 300,50 bolívares.

Hoy el precio de la onza de oro nos indica que se encuentra a un precio de 4.122,55 dólares. Con un precio por gramo de 108,56 dólares en el mundo, las inversiones en el metal precioso siguen creciendo.

El precio del petróleo se ha mantenido en los 63 dólares en el mundo, hoy tiene un costo de 63,42 dólares. De igual modo, la gasolina sigue como uno de los derivados más altos en el mundo.

Vuelve a ceder terreno el precio del bitcoin en el mundo, hoy arranca la semana con un costo de 89.256,71 dólares. Este ha estado entre subidas y bajadas pero vuelve a caer cuando la semana pasada se estaba recuperando.

Dólar BCV hoy 8 de diciembre de 2025 y el diciembre venezolano

Venezuela cambia completamente en diciembre, no solo por el clima, hay otro ambiente. Vemos muchas personas emprendiendo y trabajando, buscando ganar con lo que tienen a la venta.

El mes es otro en todo sentido, y muchas personas aprovechan y eso lo vemos en los bazares navideños los cuales sobran en el estado Carabobo. El centro de Valencia cambia por completo y hay muchas tiendas con lo que quieras comprar.

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Juguetes, ropa, zapatos, comida, y el ambiente sigue cambiando con gaitas, con mucha música. La alegría reina en la llamada “época más hermosa del año”. Y como es en Valencia es en otras zonas del país.

Donde muchos quieren congelar este mes y que el mismo sea más de 31 días, por los cuales ya vamos por ocho. Se acerca la Navidad, y siempre tenemos fe que el año próximo sea el mejor para todos.

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