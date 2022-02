Compartir

Hoy viernes 4 de febrero el precio del dólar paralelo tiene un nuevo monto, el cual tiene sus dos horarios; nueve de la mañana y una de la tarde. Para hoy a las nueve de la mañana el mismo se ubica en: 4,62.

La tarde del jueves el Banco Central de Venezuela, dio los costos oficiales en torno al valor de la divisa como del euro. El dólar oficial se ubica en un costo de 4,52, el euro si subió un poco más y cierra en 5,16.

El valor del barril de petróleo si subió y ahora si se va acercando a los 100 dólares, en la actualidad está en 91,57. Ya no es rumor, el costo del crudo ha estado subiendo en todo lo que ha sido enero.

El costo del petro si ha estado en baja en las últimas semanas en el país, ayer cerró en un costo de 254, 40. Las llamadas “zonas petro” siguen siendo atractivas para las personas que tienen la moneda virtual.

Precio del dólar paralelo y sigue el problema con los dólares

Estamos claros en algo hubo personas que guardaron un dólar por años en la cartera, libro o una gaveta; el billete sufrió cambios y ahora nadie los recibe. A pesar de que se ven en buen estado, no los aceptan.

Los vendedores dicen que son los distribuidores de no aceptar el billete en tal estado. Los mismos a pesar de no tener nada escrito, no son aceptados. Mientras hay pocos locales que si aceptan los llamados “viejos dólares”.

En muchas tiendas del país tienen bien escrito que no aceptan “dólares viejos” o dañados. Es como una norma la cual se ha extendido por todos los comercios venezolanos.

