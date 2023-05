Compartir

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (…) A veces no quiero ni estar», aseguró el cantante Alejandro Sanz.

Así lo publicó este sábado en su cuenta de Twitter, mensaje que ha generado miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental.

El preocupante mensaje de Alejandro Sanz

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

«Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», expresó.

A pesar de ello, el cantante se prepara para volverá a España a partir del 3 de junio, donde ofrecerá conciertos en varios lugares, así como Miami, Nueva York y Los Ángeles en el último trimestre del año.

Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Isaboleta, la muñeca que ilustra moda y vida con el mismo pincel

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.