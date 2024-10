Compartir

El Presidente Nicolás Maduro reconoció este lunes el trabajo hecho por el Fiscal Tarek William Saab. Detalló el mandatario nacional que Saab es el funcionario con más credibilidad en Venezuela.

Maduro, resaltó que al llegar a Maiquetía vio las declaraciones de Saab en torno a lo dicho por el veto de Brasil a Venezuela en los Brics. Y por sacar a la luz lo hecho por el presidente de Brasil, Lula Da Silva. Es por ello que dijo que es un funcionario de alta credibilidad.

«Vi la declaración del fiscal General, de lo cual me enteré al llegar a Maiquetía. El fiscal es un hombre de la justicia, con mucha credibilidad nacional. Es el funcionario con más credibilidad y la institución con más credibilidad en Venezuela”, dijo Maduro.

“Con más del 70% por su actuación contra la corrupción y contra la conspiración permanente. Es un hombre de una sola pieza, valiente. Después vi cómo repercutió eso en Brasil. En todo caso, yo no me pronuncié sobre ese tema, sino los médicos y al propio presidente Lula hablar sobre el tema. No me corresponde a mí», sentenció.

Fiscal Tarek William Saab

El 26 de octubre, Saab se volvió viral luego de escribir que Lula había manipulado un presunto accidente y utilizarlo como coartada para no asistir a la cumbre Brics.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios