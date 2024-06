Compartir

El Presidente de la República, Nicolás Maduro ordenó resolver el problema de la gasolina en Barinas. El mandatario nacional recorrió varios sectores de esa entidad, incluyendo Sabaneta donde nació Hugo Chávez.

Maduro llamó al presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea para que se atienda el problema que hay con el combustible. Pidió que se atienda lo que es la distribución en todas las estaciones de servicio de esa entidad.

“Me dijo un muchacho que se mantiene el problema del gasoil y de la gasolina. Que se mantiene el bachaqueo, entrando aquí a Barinas me encontré con una cola de motorizados. Ministro Tellechea, presidente de PDVSA, usted se me viene y me atiende ese problema de una vez. Ya basta”, dijo el mandatario nacional.

Maduro ordenó resolver este problema

Resaltó el Presidente de la República, que de inmediato se haga un plan de bacheo para tapar los huecos en la entidad llanera. Como instó a las autoridades locales atender a los problemas que tiene la población.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: