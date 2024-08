Primera ministra de Bangladesh renuncia luego de fuertes protestas

Compartir

La Primera ministra de Bangladesh renunció luego de fuertes protestas en Daca, capital del país. Sheikh Hasina tenía 15 años en el poder, pero las políticas tomadas no fueron las mejores en los últimos años.

Luego de las manifestaciones del fin de semana, Hasina decidió dejar el cargo e irse del país, mientras que el ejército hizo un llamado a la calma. Waker Uz Zaman, jefe del ejército destacó que tomaron el poder mientras se forma un gobierno interino.

“Cualesquiera que sean sus demandas, las cumpliremos y devolveremos la paz a la nación; por favor, ayúdennos en esto, manténganse alejados de la violencia”, afirmó el jefe del Ejército hoy lunes.

🇧🇩 | ÚLTIMA HORA Golpe de Estado en Bangladesh: Los manifestantes han asaltado la residencia de la primera ministra de Bangladés en Daca. La jefa de Gobierno ha dimitido y, según el ministro del Interior, Asaduzzaman, las Fuerzas Armadas bangladesíes asumirán la administración… pic.twitter.com/iVyHKdl67g — UHN Plus (@UHN_Plus) August 5, 2024

Las protestas en los últimos 15 días han dejado más de 200 muertos en Daca y otras ciudades del país. Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo y tiene una población de más de 20 millones de habitantes.

Primera ministra de Bangladesh

El jefe del ejército indicó que no irán contra la población y pide mucha calma a la población sobre todo en la capital Daca. “Los militares no dispararán contra nadie, la policía no disparará contra nadie, he dado órdenes”.

Llamó a los estudiantes a mantener la paz y ayudar al ejército para que las protestas se calmen luego del caos del fin de semana. “Los estudiantes ahora tienen que mantener la paz y ayudarnos”.

