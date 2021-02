La agencia espacial estadounidense NASA, revela las primeras imágenes a color de Marte tomadas por Perseverance, vehículo robótico que aterrizó el jueves en el cráter Jezero.

La fotografía de alta resolución fue tomada momentos antes del peligroso aterrizaje de Perseverance,; un robot que pasará al menos dos años en el cráter Jezero, examinando la geología del planeta, recogiendo muestras y buscando signos de vida antigua.

En la imagen se muestra la superficie del planeta rojo con unos tonos muy suaves amarillos en los que se ve la sombra de una parte del «rover» y el horizonte.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG

La NASA además mostró en rueda de prensa otra imagen, con tonos amarillos; del suelo marciano, donde se aprecia el terreno y especialmente unas rocas «con muchos huecos» que «no son comunes», según los científicos. Los expertos de la NASA señalaron que estas pequeñas rocas podrían ser volcánicas.

Igualmente, agregaron que lo visto hasta ahora en las imágenes es bastante plano; lo cual, fue un gran alivio para la peligrosa maniobra de aterrizaje de Perseverance, que tuvo que reducir la velocidad de 20.000 kilómetros por hora a cero en tan solo siete minutos.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021