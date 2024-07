Princesa Ana retomó funciones públicas tras accidente

El pasado 24 de junio, el Palacio de Buckingham informó que la princesa Ana había sido ingresada en el Hospital Southemead de Bristol después de haber sufrido un incidente en su casa de Gloucestershire el domingo 23 de junio.

“El Rey ha sido mantenido estrechamente informado y se une a toda la Familia Real para enviar su más cariñoso amor y buenos deseos a la Princesa para una pronta recuperación”, expresó el comunicado en aquel entonces.

Aunque causas del accidente no fueron esclareidas, se sabe que la princesa estaba caminando dentro de su propiedad cuando sufrió los golpes, y las lesiones que presenta en la cabeza podrían haberse causado por un posible impacto de la cabeza o las patas de un caballo.

The Princess Royal began a gradual return to duties today with a visit to @RDAnational‘s Championships at Hartpury University and Hartpury College. pic.twitter.com/bOCPa7T5Mr

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 12, 2024