Un prospecto dominicano falleció en Santo Domingo, capital de ese país, luego de recibir esteroides para optimizar el rendimiento de caballos. Este quedó identificado como Ismael Ureña Pérez de 14 años.

Desde el año pasado el prospecto del beisbol venía aquejado de salud, los familiares comentaron que el pelotero había dicho que lo estaban maltratando. Iris Pérez, madre del jugador confirmó el caso.

Al pelotero le realizaron análisis y habían confirmado que le habían aplicado las sustancias que inyectan a los caballos para poder mejorar el rendimiento. “Mami me están maltratando”, le había dicho el beisbolista a su madre.

«Porque me le estaban inyectando cosas que yo no le he dado orden que me le inyecten a mi hijo y por eso yo quiero justicia», dijo la madre del pelotero. Además de el otro pelotero estaba inscrito en la Academia Yordy Cabrera Baseball, dijo Diario Libre.

En la actualidad los prospectos del beisbol dominicano han estado de boca en boca. Ya que hay situaciones que se han presentado también por la edad como por los nombres de estos. Para poder conseguir un buen contrato con un equipo de Grandes Ligas.

