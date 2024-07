“Ustedes me conocen, saben quién soy, un hombre que siempre he trabajado por nuestra Venezuela, con sinceridad y diciéndoles las cosas como son, sin mentiras ni engaños. Hoy está en juego el destino del país, sé muy bien de lo que hablo cuando denuncio ante los medios de comunicación los planes de arrebatarle la paz a nuestros hermanos venezolanos, sembrar odio y revanchismo, no respetan ni a los que pensamos distinto. Que quedará para los que nunca los han acompañado? Basta de odios, basta de utilizar a nuestro pueblo para enriquecerse con el dinero de los venezolanos. Venezuela está lista para un gobierno de unidad nacional, donde todos aporten para el renacer de nuestro país! Cuente conmigo Presidente Nicolás Maduro. E

l país está por encima de todo!”