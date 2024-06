Desirée Hernández de Puerto Cabello ganó “Madres Voces 2024”

Compartir

Con gran alegría, mucha emoción y talento, que cautivó al público asistente, la noche de este jueves la representante de Puerto Cabello Desirée Hernández, obtuvo el triunfo en la Gala Regional del talent show “Madres Voces”, iniciativa de la Primera Combatiente Dra. Nancy de Lacava para resaltar el talento artístico de las mujeres carabobeñas.

Gracias a este triunfo de Desirée Hernández, el municipio Puerto Cabello se mantiene invicto por segundo año consecutivo, tras el triunfo en el 2023 de la porteña Aniurquely Palencia. Hernández fue escoltada por Jenny Vásquez del municipio San Diego y Yoseidys Caraballo, del municipio Valencia, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar del concurso respectivamente.

Con su autenticidad, orgullosa de ser una trabajadora del sector transporte público en la ciudad cordial, Desirée Hernández mantuvo una gran entereza, talento y elegancia en la interacción con el público que plenó los espacios del Teatro Municipal de Valencia. Para la ocasión lució un traje diseñado en el marco del programa “Carabobo Sostenible”, que reflejaba la riqueza e inspiración de Puerto Cabello.

En este contexto, la creadora de “Madres Voces”, la Primera Combatiente Dra. Nancy de Lacava, recordó que esta es la sexta edición de “Madres Voces”, proyecto creado en el año 2010 en la ciudad de Puerto Cabello, “que ha crecido de manera exponencial. Me siento demasiado orgullosa de estas 14 participantes, para mí son todas ganadoras”.

“Le doy las gracias a los patrocinantes, a las primeras combatientes municipales, a nuestro gobernador Rafael Lacava, a nuestro Presidente Nicolás Maduro, a todas las familias que vinieron hoy a apoyar a cada una de las participantes, en total fueron 206 mujeres quienes participaron en este Madres Voces 2024, que cada año que pasa es más inspirador para mí como Primera Combatiente”, recalcó.

Al tiempo agradeció a las emprendedoras del programa “Carabobo Sostenible”, a todos sus equipos de trabajo, por los trajes elaborados para cada una de las participantes quienes los lucieron con gran porte en esta Gala Regional “Madres Voces 2024”.

Por su parte Desirée Hernández, ganadora de la Gala, comentó estar sumamente feliz por este logro, “nunca lo pensé porque es un sueño realizado, siempre me ha gustado cantar, lo viví es algo demasiado espectacular, y le doy las gracias a la Primera Combatiente, a nuestro presidente Nicolás Maduro y a toda esa gente hermosa que está detrás para que todo esto salga espectacular”.

Mientras Jenny Vásquez, segundo lugar del concurso y representante del municipio San Diego expresó su alegría, “me siento muy contenta, me siento honrada por este premio que me entregaron en segundo lugar ha sido una experiencia maravillosa”.

Williams Rivas, integrante del jurado se mostró complacido ante este “Madres Voces 2024”, “estoy emocionado por el despliegue artístico, por el talento que han tenido estas mujeres y madres carabobeñas que se han presentado en este gran escenario carabobeño”.

Por su parte Berenice del Moral, reconocida cantante y jurado en la Gala, expresó sentirse honrada de haber compartido una vez más esta gran responsabilidad.

Igualmente Mirna Ríos, icónica cantante venezolana señaló “me siento honrada de haber asistido a este evento que hoy me ha movido, me ha conmovido mucho porque he podido ver tantas mujeres valientes que se han montado sobre un escenario por primera vez a demostrarnos a todos que la cultura es lo más importante en un país como el nuestro”.

Desde ya, queda abierta la invitación para la celebración, el próximo año 2025, de la 7ma edición del Talent Show Madres Voces Carabobo.

