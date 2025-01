Compartir

Estamos en los días del Perihelio Terrestre, este es cuando un cuerpo celeste está en su punto más cercano al Sol. Esto ocurre con nuestro planeta, dijo el meteorólogo Luis Vargas, que además sucede en estos primeros días de enero.

Explicó Vargas que esto no afecta el clima, como muchas personas afirman, este no influye en el calor o frío, como tampoco en las estaciones que hay en el mundo. Es uno de los fenómenos que no tiene nada que ver con el clima.

“Lo que muchos imaginan es que por encontrarnos más cerca del Astro Rey, este día hará más calor. Pues ni el perihelio ni el afelio tienen influencia en las estaciones del año. La diferencia de un 3% en la distancia al Sol es tan mínima que no genera efectos perceptibles”, dijo Vargas.

“Las estaciones están determinadas por la inclinación del eje terrestre en relación con el plano de su órbita”, explicó.

Perihelio terrestre

“De allí que uno de los bulos más populares de los últimos tiempos que indica que ocurrirá el fenómeno del «Aphelion» y que hará mucho frío, cae por su propio peso de incoherencia. El afelio es lo contrario al perihelio, siendo el momento cuando un cuerpo celeste se encuentra más alejado del Sol. Este se produce los primeros días de julio”, resaltó Vargas.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios