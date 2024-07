Compartir

Si encuentro una culebra en casa lo primero que tienes que hacer es no tener miedo, como también mantener la calma. Estamos en temporadas de lluvias y estas siempre salen sobre todo si hay terrenos enmontados.

El segundo paso es no molestarlas, no vayas a golpearlas con un tubo o un palo de escoba. Hay que dejarlas tranquilas. Si tienes niños no dejes que se acerquen los movimientos de esta en su defensa son rápidos.

Los bomberos son los autorizados para manejar estas especies, no trates de atraparlas ya que puede ser peligroso. Llamar al cuerpo de bomberos es el tercer paso y dar las características de la misma.

De igual modo, las mascotas entre ellas perros y gatos estos por la curiosidad pueden atacarlas y pueden salir maltratados. Es por ello que se aconseja mantenerlos alejados de donde puede estar una culebra.

Hay que tomar una actitud pacífica, nada de lanzarle piedras, o tratar de golpearlas ya que estas pueden atacar. Generalmente buscan sitios como patios que estén con monte como pueden esconderse en lugares donde hay maderas o zonas frías.

Depósitos de basura, además de cuartos de bombas, entre otros, como lugares donde hay bloques de ventilación. Más si han caído aguaceros fuertes, estas siempre pueden salir del lugar donde se encuentran.

Más consejos ante una serpiente

Mantén una distancia prudencial de las mismas, ya que estas son rápidas sobre todo cuando las molestan. No es bueno matarlas ya que muchas veces estas son llevadas a otras zonas o a laboratorios para hacerles estudios.

Generalmente hay que conocerlas a fondo, estas no son nuestras enemigas, muchas veces hay que dejarlas en sitios apartados. Precisamente para que puedan seguir su ciclo de vida ya que hoy en día estas controlan plagas sobre todo los roedores.

