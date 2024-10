Compartir

Cuando se encuentra a una serpiente hay que guardar calma, estamos en tiempos aun de lluvia, hasta el mes de noviembre en Venezuela. Generalmente cuando hay lluvias estas suelen salir de donde están escondidas.

Las culebras o serpientes buscarán siempre un lugar para camuflarse, mucho cuidado con los árboles en zonas húmedas. Estas generalmente buscan las ramas para estar por varias horas sea en el día o en la noche.

Algo muy importante, estas no van a atacar si no se encuentran amenazadas, no las ataques con palos o piedras. Todo lo contrario mantente a una distancia prudencial, donde puedas observarlas.

No seas un héroe, no te arriesgues, estas especies generalmente son muy rápidas. Si ven que te acercas podrán atacarte ya que estarás invadiendo su espacio. Nada de buscar colocarla en un saco o tocarla.

Cuando se encuentra a una serpiente ¿qué hago?

Aleje a los niños del lugar, los niños generalmente por curiosidad buscarán conocer la especie. Manténgalos alejados de donde esta se encuentra, como evitar hacer ruidos fuertes que busquen molestarlas.

Bomberos o grupos de rescate, llame de inmediato a los bomberos o a grupos de rescate para que se encarguen de la misma. Brinde apoyo en cuanto a que esta no se esconda en otra parte.

Cuidado siempre con los cuartos de basura, como cuartos de electricidad o donde tengas un espacio como depósito. Esta busca siempre estos espacios para esconderse.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios