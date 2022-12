Compartir

Con tan solo 29 años de edad, Wilmarys Moreno se coronó como la reina absoluta de la I Vuelta a Venezuela Femenina y demostró su agarre en cada una de las vueltas.

Nació en La Asunción, del estado Nueva Esparta. Y desde los siete años de edad, comenzó su andar deportivo. Hizo voleibol, duatlón y triatlón.

La insular que corre para Carabobo dijo que «Me gustó el ciclismo desde pequeña porque mi tío corría, entonces me llevaban a las competencias, mi papá me montó en una bicicleta de carreras y de ahí en adelante comencé con el ciclismo».

Comentó que «Mi primer título lo gané en 2011, en un campeonato nacional en Trujillo, entre otros lauros el campeona nacional de ruta 2020, medallas de plata en los a Juegos Bolivarianos y Sudamericano».

Pero no todo es bicicleta, Moreno es graduada de ingeniero civil en la Universidad Santiago Mariño, profesión que aún no ejerce por estar al 100% en el ciclismo.

Wilmarys Moreno aseguró que «Ahora se vienen lograr un cupo para las Juegos Olímpicos de París (2024), pero antes hay que ganar los puntos en los Juegos Centroamericanos (San Salvador), Juegos Panamericanos (Santiago de Chile) y los Campeonatos Panamericanos (Panamá), pero necesito que el IND siga apoyando el ciclismo femenino».

«Gracias a la Virgen del Valle»

Wilmarys Moreno agradeció a Dios y la Virgen del Valle por mantenerla sana durante toda la carrera. «Gracias a Dios y a la Virgen del Valle por mantenerme con salud en la carrera, a mi equipo, porque competí sola y sin ellos no hubiese logrado el objetivo».

Indicó que fue una carrera donde tuvo que hacer todas las funciones «atacar, controlar y mantenerse».

«El triunfo se lo dedico a mi familia, mi estado Nueva Esparta, a mi equipo en Carabobo y espero que esta sea la primera de muchas vueltas femeninas que se den en Venezuela, que organizó muy bien la Federación Venezolana de Ciclismo», cerró la ahora multicampeona.

