Hoy hemos tenido una reunión importante y fecunda con todas las rectoras y rectores de las universidades carabobeñas. Fueron muchas las ideas brillantes q salieron de este reservorio intelectual y académico q dispone nuestro estado para ser aplicadas y materializadas. Es necesario q nos escuchemos para poder estar a la altura del compromiso q demanda este pueblo. No queremos más confrontaciones estériles. Este pueblo pide a gritos q nos pongamos de acuerdo por el bien del país y no de una facción política. Seguiré insistiendo para q los q no quieren venir a escuchar y a ser escuchados vengan y hagan sus propuestas. Aquí no hay agenda oculta ni limitaciones de ningún tipo. Lo q queremos es aportar ideas y soluciones al país y lo estamos haciendo con todos los actores de nuestra sociedad, vengan de donde vengan. Aquí nadie se rinde. Q viva Carabobo 🦇🦇🦇