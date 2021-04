A través de su página web que lleva su nombre, el expresidente de PDVSA Rafael Ramírez volvió a atacar al gobierno. En lo que pudiera ser una columna semanal tituló que Maduro tiene a las personas «a la buena de Dios».

El ingeniero en petróleo destacó las penurias que están pasando las personas en la actualidad por la gasolina y el gasoil. De igual modo, destacó que la situación se le ha ido de las manos al presidente; como a los ministros.

Dijo el ingeniero en petróleo que Maduro se ha propuesto desmontar lo hecho en el periodo de Hugo Chávez. Resaltó que en ese tiempo se buscaba el bienestar de las personas; y que habían objetivos plasmados.

Rafael Ramírez atacó otra vez

Comentó el ingeniero que el gobierno en la actualidad está entregando la industria petrolera y desmontando PDVSA. Dijo que hay censura contra medios de comunicación además persecución y autoritarismo.

“El gobierno decidió demoler PDVSA para privatizarla y entregar el petróleo; los resultados de esto han sido el colapso de sus capacidades productivas; arrastrando al país al abismo. No hay producción de petróleo, no hay ingresos, no hay gasolina, ni diesel, ni gas”, dijo el ingeniero.

Una vez más recordó lo que era la industria petrolera la cual estaba avanzando a pasos fuertes en el mundo. Pero que otra vez volvió a caer en recesión y a su vez la economía del país. El ingeniero tiene solicitud por parte del Ministerio Público.

El tema del COVID en el país

Destacó el ingeniero que el gobierno no ha hecho solicitudes fuertes de vacunas como lo ha hecho otros países. No es la primera vez que Rafael Ramírez habla de la actualidad en el país; y comenta sobre el papel del gobierno.

Luego de su intempestiva salida de la industria petrolera, el ingeniero ha dicho fuertes palabras contra Maduro. Como también lo ha hecho contra algunos de los miembros del gabinete.

Sigue leyendo ahora:Sudeban prorroga medidas administrativas contra BOD