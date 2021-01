El exdiputado Henry Ramos Allup rompió el silencio y pide evaluar si vas a las elecciones regionales. Los comicios de gobernadores son el reto de la oposición; pero hasta ahora las divisiones se siguen observando.

El evento donde el exdiputado dio sus declaraciones se llevó a cabo en Valencia, estado Carabobo. Donde también se discute disputarse la gobernación con Rafael Lacava en las elecciones regionales para este año.

Dijo Ramos Allup: «Es importante evaluar con cabeza fría, si AD va a las regionales». Comentó que para participar en las mismas las condiciones deben de estar dadas. Recomienda evaluar el escenario para las elecciones regionales.

Hasta ahora el reto de la oposición es estar unida en las elecciones regionales. Pero parece ser el problema eterno en las filas opositoras. Los liderazgos en los estados tienen que estudiarlos para ver quiénes serían los abanderados.

Ramos Allup pide estudiar bien el proceso

Luego de no participar en los comicios parlamentarios el exdiputado reaparece para hablar de las elecciones regionales. Por otro lado Henrique Capriles ayer también habló de los planes de la oposición para este año.

“Los procesos sociopolíticos no son lineales. Si nos conviene participar, participaremos. Y si no nos conviene, no participaremos. Tenemos que lograr condiciones electorales para participar en las elecciones regionales. El derecho a aspirar no se le puede discutir a nadie”; comentó Ramos Allup.

Hasta ahora el problema que hay en la tolda blanca es la división existente por lo que afirmó que van con su tarjeta. “Nosotros no hacemos dibujo libre. Si vamos a participar con condiciones electorales, lo haremos con nuestra tarjeta”; dijo para las elecciones regionales.

Dijo que para estas elecciones regionales la oposición de Juan Guaidó debe estudiar participar. “Deben considerar si es pertinente participar en las elecciones regionales; si se alcanzan las condiciones requeridas”, comentó.

